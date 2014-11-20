Российским женщинам запретили поднимать грузы тяжелее 15 килограммов

Фото: M24.ru

Министерство труда России установило новую норму подъема тяжестей для женщин. Теперь представительницам прекрасного пола можно поднимать не более 15 килограммов, сообщает МИА "Россия сегодня".

Ранее работодатель мог допустить разовый подъем тяжестей до 50 килограммов. Эта норма действовала с 1982 года.

По новым правилам, если женщина чередует переноску тяжестей с другой работой, то может поднимать не более 10 килограммов за раз, а при постоянной переноске тяжестей в течение рабочего дня - не более 7 килограммов.

В Минтруде объяснили ввод нормы заботой о здоровье представительниц прекрасного пола.

Что касается мужчин, то их разовая "предельная норма" составляет 50 килограммов. Грузчиками отныне разрешено работать только мужчинам старше 18 лет, предварительно прошедшим медосмотр.

Новые правила уже подписаны министром труда Максимом Топилиным. Они вступят в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Нормы не распространяются на спортивные соревнования и досуг. Так, ограничения не действуют для штангисток. В настоящее время мировым рекордом среди женщин в весовой категории свыше 75 килограммов является вес в 193 килограммов, который взяла в толчке российская спортсменка Татьяна Каширина 16 ноября на чемпионате мира в Алма-Ате.