Кабельные операторы будут бесплатно транслировать эфирные каналы

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Минкомсвязи предложило обязать всех кабельных операторов бесплатно транслировать для абонентов общедоступные телеканалы. Об этом говорится в проекте поправок к закону "О связи", опубликованном для обсуждения.

К общедоступным каналам, кроме обязательных общероссийских каналов, отнесут и все телеканалы, получившие право на эфирное вещание по итогам конкурсов Роскомнадзора. К ним относятся региональные телеканалы и каналы второго эфирного мультиплекса. Они и будут распространяться бесплатно.

Кроме того, согласно законопроекту, предлагается распространить бесплатную трансляцию региональных телеканалов, зона вещания которых охватывает территорию, где проживает более двух третей населения субъекта страны. Сейчас операторы бесплатно транслируют десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, которые входят в первый мультиплекс.

Бывает, что в кабельной сети одновременно присутствует несколько версий одного и того же канала, предназначенных для разных регионов. Также часты случаи не согласованной с вещателями замены контента или рекламы.

Отметим, что состав первого мультиплекса входят "Первый канал", "Россия 1", "Россия 2", "Пятый канал", НТВ, "Россия-Культура", "Россия-24", "Карусель", "Общественное телевидение России" и "ТВ Центр".

Второй мультиплекс сформировался по итогам конкурса, проведенного Роскомнадзором. В него включены РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Спорт плюс", "Звезда", "Мир" и ТНТ. Третий мультиплекс пока не сформирован.

Добавим, что в России половина домохозяйств получает телевизионный сигнал через кабельные сети. При отсутствии госрегулирования интересы телевизионной аудитории могут быть ущемлены, считают авторы поправок в законопроект.

В пояснительной записке также отмечается, что "обязанность кабельных операторов транслировать определенный набор эфирных каналов - мировая практика". Такая схема применяется в США, Великобритании, Франции, Германии и других странах.