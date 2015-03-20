Школьным автобусам могут разрешить ездить по выделенкам

Фото: ТАСС/Алпаткин Александр

Министерство внутренних дел РФ хочет разрешить школьным автобусам ездить по выделенным полосам, говорится в проекте постановления, опубликованном на Едином портале проектов нормативных актов.

Это необходимо для того, чтобы повысить комфорт и безопасность перевозки детей на учебу или экскурсии, отмечается в пояснительной записке.

Также в документе предлагается обозначить ряд требований, с помощью которых можно выяснить, соответствуют ли автобусы национальному стандарту для перевозки детей.

При этом Правила дорожного движения предполагается дополнить новым термином "школьный автобус".

Авторы инициативы указывают, что ее реализация не потребует дополнительных расходов из бюджета и поможет детям быстрее добираться в школу на автобусе.

