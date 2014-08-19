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19 августа 2014, 15:25

Около половины россиян не знают слово "блогер" - опрос

законы опросы блогер

Фото: ИТАР-ТАСС

Чуть менее половины россиян не знают слово "блогер", говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). При этом большая часть имеющих представление о том, кто такие блогеры, считают, что они приносят как пользу, так и вред.

О законе, который приравнял популярных интернет-пользователей к СМИ, слышали всего лишь 18% россиян. 9% относятся к этому закону положительно и только 3% – отрицательно. Стоит отметить, что среди пользователей социальных сетей этот закон при опросе чаще получал одобрение. Однако пользователи Twitter и Facebook выражали негативную оценку сравнительно чаще.

Напомним, с 1 августа вступил в силу закон о блогерах, который приближает популярных в интернете авторов к статусу средств массовой информации. Согласно этому документу, популярные пользователи соцсетей, страницы которых читает более трех тысяч человек в день, будут регистрироваться в специальном реестре.

Популярность блогов Роскомнадзор будет оценивать по количеству их уникальных читателей и длительности просмотра страниц. Согласно методике, количество посетителей сайта или странички сайта будет определяться путем подсчета однократных в течение суток обращений уникальных пользователей. При этом запрашиваемая страница должна быть полностью загружена в браузере пользователя на срок не менее 15 секунд.

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Получать информацию о числе посетителей блогов Роскомнадзор сможет как от интернет-площадок, так и от самих блогеров. Помимо этого, необходимые сведения могут быть получены от владельцев ресурсов, предоставляющих услуги подсчета пользователей, и из открытых общедоступных информационных ресурсов.

В апреле Госдума приняла законопроект, который обязывает блогеров-"трехтысячников" проверять достоверность публикуемых сведений, не распространять информацию о частной жизни граждан с нарушением закона, а также указывать возрастные ограничения для пользователей.

На следующий день после принятия законопроекта популярный блог-сервис "Живой журнал" принял решение не отображать данные о подписчиках пользователей, число читателей которых превышает 2,5 тысячи.

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