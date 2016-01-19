ФАС возбудила дело против "большой тройки" сотовых операторов России

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "Мегафона", МТС и "Вымпелкома" из-за увеличения стоимости SMS-рассылок, сообщает пресс-служба контролирующего органа.

В ФАС с жалобой на рост стоимости обратились клиенты операторов сотовой связи, которые заказывают у SMS-агрегаторов рассылку сообщений.

Раньше стоимость услуг между смс-агрегатором и оператором связи рассчитывалась по общему объему SMS-трафика, направленного от всех заказчиков рассылок. Однако операторы связи ввели поклиентский учет, что привело к повышению тарифов для заказчиков.

ФАС усмотрела в этом нарушение закона о конкуренции. Дело рассмотрят 25 февраля 2016 года.

Недавно ФАС оштрафовала оператора сотовой связи "Билайн" на 300 тысяч рублей за недостоверную рекламу.

В рекламе "Прощай, роуминг!" говорилось о том, что в рамках ряда тарифных планов линейки "Все!" отменена плата за все входящие звонки на территории России, а sms, исходящие и интернет стоят столько же, сколько и в базовых роуминговых тарифах. Сообщалось, что для абонентов с тарифом "Все!" отсутствует роуминг на территории России. Однако эта информация действительности не соответствовала.

Реальные условия соглашения показывались в рекламе нечитаемым шрифтом в течение пяти секунд.