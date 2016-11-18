Закон о повышении акцизов с 2017 года приняли в Госдуме

Акцизы на спиртное, табачные изделия и нефтепродукты вырастут с 2017 года, сообщает Агентство "Москва". Соответствующий закон в пятницу, 18 ноября приняла в третьем чтении Госдума. Кроме того, со следующего года акцизы вводятся на электронные сигареты и жидкости, содержащие никотин.

Акцизы на игристые вина и шампанское вырастут с 26 до 36 рублей за литр, а сбор с вин, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта составит 18 рублей вместо девяти. Таким образом цена одной бутылки вина емкостью 0,7 литра вырастет примерно на 7,4 рубля.

Увеличивается размер акциза на сидр, пуаре и медовуху. Теперь производителям придется платить 21 рубль за литр продукции.

Акциз как на трубочный так и на жевательный табак будет составлять 2,52 тысячи рублей за килограмм в 2017 году, 2,77 тысячи рублей в 2018 году и 3,05 тысячи рублей в 2019 году.

Подакцизными товарам станут одноразовые электронные сигареты – 40 рублей за штуку, содержащая никотин жидкость – 10 рублей за один миллилитр и нагреваемый табак – 4,8 тысячи рублей за килограмм.

Акциз на автомобильный бензин класса 5 установили ставку акциза на 2017 год в размере 10,13 тысячи рублей за тонну, на 2018 год – 10,53 тысячи рублей за тонну, на 2019 год – 10,95 тысячи рублей за тонну.

Изменятся и сборы за дизельное топливо. В 2017 году производители будут платить 6,8 тысячи рублей за тонну, в 2018 году – 7,07 тысячи рублей за тонну, на 2019 год – 7,35 тысячи рублей за тонну.

Акциз на средние дистилляты составит в 2017 году 7,8 тысячи рублей за тонну, в 2018 году – 8,11 тысячи рублей за тонну, на 2019 году – 8,43 тысячи рублей за тонну.