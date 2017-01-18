Продажу алкоголя могут запретить гражданам до 21 года

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Продажу алкоголя гражданам младше 21 года могут запретить. Это одна из мер стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, разработанная Минздравом России, сообщает ТАСС.

Также предлагается ужесточить ограничительные меры по борьбе с курением. В Минздраве хотят запретить продажу алкоголя и табака через интернет.

Разработчики проекта считают, что все эти меры существенно сократят показатели смертности от неинфекционных заболеваний.