За повторное вождение в пьяном виде будут сажать на два года

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Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за управление авто в нетрезвом виде.

Ранее нарушение было административным, за него предусматривался штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на три года. Теперь же уголовный кодекс будет дополнен статьей 264.1, которая начнет действовать с 1 июля 2015 года.

Тем, кого поймают пьяным в течение года после возвращения водительских прав за предыдущее вождение в состоянии опьянения, будет грозить наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы.

Кроме того, виновных, будут лишать водительских прав на срок до трех лет.

Также документом ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло смерть человека. Если погиб один человек, минимальное наказание за преступление составит два года лишения свободы, если погибли двое и более человек – от четырех лет.