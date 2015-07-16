Роскомнадзор отложил проверки Google и Facebook по закону о переносе данных

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Роскомнадзор до конца 2015 года не будет проводить массовых проверок крупных интернет-компаний на соблюдение закона о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Роскомнадзор не планирует никаких ковровых бомбардировок и внеплановых проверок компаний. Мы действуем по плану, у нас с 1 сентября 2015 года до 1 января 2016 года запланировано 317 проверок. Это 0,012% всех компаний, работающих с персональными данными в России", - передает слова Жарова ТАСС.

Так, Роскомнадзор не планирует до конца года проводить проверку таких интернет-гигантов как Google и Facebook. Проверки пройдут, например, у операторов "Скартел" и "Лукойл-Информ", петербургском отделении государственного ПАО "Ростелеком" и российском представительстве Geneal Motors, при чем будут лишь документальными.

При этом Жаров уверил, что после вступления в силу закона о переносе персональных данных "никакого фейла или обвала для отрасли не произойдет".

Напомним, Госдума 4 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян. К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзор. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России. Законопроект был принят 4 июля 2014 года. Согласно первоначальной версии документа, он должен был вступить в силу 1 сентября 2016 года, однако дату передвинул на 1 сентября 2015 года.