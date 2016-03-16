Форма поиска по сайту

16 марта 2016, 17:43

Организаторов финансовых пирамид лишат свободы на 6 лет

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Госдума в третьем (окончательном) чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно принятому закону, за привлечение средств граждан в крупном размере (более 1,5 миллиона рублей) предусматривается штраф до 1 миллиона рублей или принудительные работы на срок до 4 лет. Другое возможное наказание – лишение свободы на четыре года.

За получение от участников пирамиды более 6 миллионов рублей организаторам грозит штраф до 1,5 миллиона рублей. Также их могут приговорить к принудительным работам на срок до 5 лет или лишить свободы на 6 лет.

С финансовыми пирамидами будут бороться на этапе их создания

Финансовые пирамиды – один из видов мошеннической схемы, когда вкладчикам предлагают вложить деньги на определенный счет (или купить акции) с необычайно высокой доходностью. Выплаты первым участникам производятся за счет дальнейших денежных поступлений, а большая часть участников вообще не получает обратно свои средства.

Наибольшей известностью в России пользуется МММ, финансовая пирамида, которая возникла в начале 90-х годов и функционировала на протяжении примерно двух лет. Количество обманутых вкладчиков исчислялось миллионами.

Ранее закон формально не запрещал создавать финансовые пирамиды, таким образом, организаторы могли заниматься этим фактически безнаказанно.

