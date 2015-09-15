Должникам по алиментам хотят запретить сделки с имуществом

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Министерство юстиции подготовило проект закона, по которому должникам по алиментам запретят сделки с имуществом, сообщает "Интерфакс".

Поправки вводятся в закон "Об исполнительном производстве". Согласно ним приставы могут получить право временно запрещать сделки тем, у кого задолженность превышает 10 тысяч рублей.

В настоящее время проект правового акта проходит процедуру согласования с ведомствами. Авторы закона отмечают, что сейчас пристав может налагать запрет на распоряжение имуществом должника, но он не может это сделать до тех пор, пока не получит сведений об этом имуществе.

Именно в этот период времени должник может совершать сделки, а на проданное имущество невозможно наложить арест. В связи с этим и предлагается наделить судебного пристава правом устанавливать запрет на совершение действий с движимым и недвижимым имуществом должника, если у него есть задолженность по алиментам.

В Минюсте предполагают, что временное ограничение права на сделки пристав будет налагать по заявлению взыскателя или по собственной инициативе.

Ранее m24.ru сообщало, что неплательщикам алиментов могут отказать в кредите. Поправки в закон о кредитных историях вступили еще 1 марта, и Федеральная служба судебных приставов теперь может на законных основаниях информировать банки о долгах граждан. В настоящее время прорабатываются механизмы взаимодействия с кредитными учреждениями.

Кроме того, тем, у кого долг превышает 10 тысяч рублей, нельзя выезжать за границу. Должников обычно ловят уже на паспортном контроле, когда информация о том, что пассажиру нельзя покидать пределы страны, всплывают в окошке компьютера. Оплатить задолженность при этом можно в самом аэропорту, однако вылететь а этот же день не получится. На все процедуры потребуется 10 рабочих дней.

Посмотреть, есть ли у вас задолженности, можно на сайте судебных приставов. Для этого достаточно ввести фамилию, имя и выбрать регион.