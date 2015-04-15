Нацистская символика без цели пропаганды не нарушает закон – Роскомнадзор

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Роскомнадзор разрешил демонстрацию нацистской символики, не нацеленную на пропаганду. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ведомства.

Как уточняется, Роскомнадзор заказал специальное юридико-лингвистическое исследование терминов, использованных в федеральном законе "О противодействии экстремистской деятельности", и выяснил, что "использование нацистской и сходной с ней до смешения атрибутики или символики в исторических, научных и других целях признается допустимым".

Таким образом, эксперты установили, что само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма.

При этом нацистская символика не может быть использована "с целью оскорбления советского народа и памяти о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства, оправдания военных преступлений фашистов".

"Роскомнадзор намерен использовать в своей правоприменительной практике именно такую трактовку соответствующих норм закона "О противодействии экстремистской деятельности", – заключили в ведомстве.

Напомним, в начале апреля суд в Рязани оштрафовал двух геймеров, выложивших на тротуаре свастику из плитки. По данным правоохранителей, 24- и 25-летний местные жители в перерыве между видеоиграми выложили нацистский символ на улице Димитрова (болгарского антифашиста).

Конструкцию полицейские разобрали, а молодых людей оштрафовали по статье "публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" на 2 тысячи рублей каждого.

Ранее прокуратура Москвы запретила одной из столичных охранных фирм использовать в логотипе "волчий крюк" – эмблему танковой дивизии СС "Дас Райх". На сайте фирмы был размещен логотип, в котором использовался "вольфсангель" (волчий крюк), а под символом размещалась надпись Wolfsangel.

В начале марта смоленскую журналистку Лину Данилевич оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики. Основанием стало размещение журналисткой на своей странице "ВКонтакте" фотографии немецких солдат во время оккупации Смоленска в годы Великой Отечественной войны. На снимке был виден нацистский флаг, а публикация сопровождалась комментарием Данилевич: "Нашла тут фото своего двора".

В ноябре прошлого года суд в Костромской области обязал местного жителя, которому сделали в исправительном учреждении тату со свастикой, носить одежду с длинными рукавами. Как установил суд, мужчина демонстрировал татуировку, появляясь в общественных местах в одежде с коротким рукавом.