За повторную неявку в военкомат предлагают сажать на 15 суток

Фото: M24.ru

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предлагающий наказывать административным арестом тех, кто не приходит по повесткам в военкомат. За повторную неявку по повестке предлагается сажать под арест на 15 суток, следует из текста документа, размещенного на портале Думы.

За первичную неявку без уважительной причины гражданам будет грозить штраф в размере до трех тысяч рублей. За повторную неявку по повестке наказание более строгое: штраф в размере до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Напомним, во время весеннего призыва в армию планируют отправить 150 тысяч человек. По данным отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Москвы, в осенний призыв 2014 года в армию было призвано более шести тысяч москвичей, в весенний – еще шесть тысяч.

В прошлом году на весеннем призыве в Минобороны насчитали 4,3 тысячи уклонившихся от службы по всей России. В 2013 их было 5,2 тысячи. То есть в целом их количество по стране сократилось на 20%.

Весенний призыв в армию проходит с 1 апреля по 15 июля. Медицинские комиссии в военкоматах начинают работу 1 марта. Призывникам сначала нужно пройти медкомиссию весеннего призыва в феврале-марте. Затем в апреле их призывают на военную службу, прибыть на которую они должны к 1 июля.