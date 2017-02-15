Совет Федерации одобрил бессрочную приватизацию жилья

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ для всех категорий граждан одобрил Совет Федерации, сообщает РИА Новости.

Ранее законопроект предполагал бесплатную приватизацию жилья до 2020 года и только для отдельных категорий граждан: крымчан, переселенцев из аварийных домов и детей-сирот.

Бесплатная приватизация жилья для всех граждан РФ должна была завершиться 1 марта 2017 года. Однако 7 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию жилья. Госдума одобрила соответствующий закон.

Закон отправлен на подпись президенту.

