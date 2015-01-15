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Законы

15 января 2015, 13:40

За примерное поведение водителям предлагают досрочно возвращать права

законы права возврат примерное поведение

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Госдуме поддержали идею возвращать права водителям за хорошее поведение. Вернуть удостоверения раньше срока смогут те, кто не был наказан за вождение в нетрезвом виде, передает канал "Москва 24".

Законодатели планируют рассматривать просьбы о возврате документов после половины срока лишения прав. Однако четких критериев примерного поведения, по которым суд будет возвращать удостоверения, пока нет. По этой причине в нижней палате призвали доработать законопроект.

Какие факторы смогут повлиять на решение о возврате прав

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за управление авто в нетрезвом виде. До этого нарушение было административным, за него предусматривался штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на три года. Теперь же уголовный кодекс будет дополнен статьей 264.1, которая начнет действовать с 1 июля 2015 года.

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Тем, кого поймают пьяным в течение года после возвращения водительских прав за предыдущее вождение в состоянии опьянения, будет грозить наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы.

Также документом ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло смерть человека. Если погиб один человек, минимальное наказание за преступление составит два года лишения свободы, если погибли двое и более человек – от четырех лет.

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