Вступили в силу поправки к закону "О курении"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

14 октября вступил в силу совместный приказ Минздрава и Минстроя, устанавливающий правила оборудования курилок на открытом воздухе и в помещениях.

Суть документа заключается в том, что собственник имущества – например, владелец бизнес-центра – может организовать в здании зону для курения. Курилка может располагаться на улице или в помещении и должна соответствовать определенным требованиям.

Например, зона курения внутри помещения должна плотно закрываться, чтобы дым не проникал в другие комнаты. Там должна быть вытяжка, знак "Место для курения", пепельницы и тому подобное. Зоны для курения на открытом воздухе должны освещаться в темное время суток.

Также места для курения должны быть в изолированных помещениях, в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на судах дальнего плавания при перевозке пассажиров.

Напомним, в 2013 году в России приняли закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака.

Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе, с 1 июня 2014 года, запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.

Стоит отметить, что антитабачный закон запрещает курение в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, а запрет на курение на террасах на открытом воздухе в законе не прописан.