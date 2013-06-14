Курильщики не смогут перейти на махорку - эксперт

Рост цен на сигареты не заставит москвичей курить махорку

Привыкшие к сигаретам курильщики вряд ли смогут перейти на настоящий табак. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Разговоры о том, что москвичи начнут "выращивать махорку" дома и перейдут на самокрутки, начались в интернете после вступления в силу антитабачного закона, который, в частности, предполагает существенное повышение цен на сигареты.

"Сейчас сигареты не имеют ничего общего с табаком – это достаточно инновационный, состоящий из опилок, с добавлением множества ароматизаторов продукт. Поэтому люди не смогут выкурить настоящий табак, не имеющий привычного запаха и вкуса", – отметил Янин в эфире "Москва FM".

По словам эксперта, соус, который сейчас применяется для пропитки сигарет, – это высокохимическое соединение, и многие из его элементов вызывают быстрое привыкание. Кроме того, для выращивания махорки необходим определенный микроклимат и большая территория.

Напомним, что эксперты ВОЗ недовольны темпами антиникотиновой кампании и советуют к 2020 году поднять ставку табачного акциза в семь раз.