Наказание за хищение средств по гособоронзаказу ужесточат

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Наказание за хищение средств гособоронзаказа ужесточат, сообщает сайт "Комсомольской правды". С таким поручением Дмитрий Медведев обратился к кабинету министров.
Сейчас на официальном сайте кабмина опубликованы документы, в которых прописана возможность введения нового состава преступления – расходование средств на гособоронзаказ, не связанное с его выполнением.
По версии следствия, участники банды, участвуя в реализации гособоронзаказа и международных внешнеторговых контрактов на поставку продукции гражданского и военного назначения, в период с 2011 по 2016 годы, использовали фиктивные организации для заключения с ними различных сделок, по которым якобы проводились опытно-конструкторские работы, приобретались военные изделия, производилась их диагностика.