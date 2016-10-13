Наказание за хищение средств по гособоронзаказу ужесточат

Наказание за хищение средств гособоронзаказа ужесточат, сообщает сайт "Комсомольской правды". С таким поручением Дмитрий Медведев обратился к кабинету министров.

Сейчас на официальном сайте кабмина опубликованы документы, в которых прописана возможность введения нового состава преступления – расходование средств на гособоронзаказ, не связанное с его выполнением.

Ранее суд продлил арест фигурантам дела о многомиллионном хищении у госкорпорации "Ростех". Было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока ареста в отношении Мурада Сафина, Екатерины Хлыстовой, Руслана Сулейманова и Дмитрия Мануйлова до 27 октября, задержанных по делу о хищении более 800 миллионов рублей.

По версии следствия, участники банды, участвуя в реализации гособоронзаказа и международных внешнеторговых контрактов на поставку продукции гражданского и военного назначения, в период с 2011 по 2016 годы, использовали фиктивные организации для заключения с ними различных сделок, по которым якобы проводились опытно-конструкторские работы, приобретались военные изделия, производилась их диагностика.