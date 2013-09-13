Регионы получат право устанавливать порядок оплаты отопления

Фото: ИТАР-ТАСС
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому регионы смогут сами устанавливать порядок расчета платы за отопление.
Цена коммунальной услуги будет зависеть от уровня оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов, климатических особенностей и других факторов.
Норма, дающая право субъектам принимать решения об оплате отопления равномерно за все месяцы календарного года, была принята на 2 года – с 2012-го по 2014-й.
Теперь же она будет носить бессрочный характер, следует из пояснительной записки к документу, размещенной на сайте правительства.
