ВИЧ-инфицированным иностранцам могут разрешить въезд в РФ – СМИ

ВИЧ-инфицированным иностранцам могут разрешить въезд на территорию России. Такое нововведение вице-премьер Ольга Голодец поручила рассмотреть Минздраву, МВД и Роспотребнадзору, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время таким людям разрешены въезд и пребывание, только если их близкие родственники являются гражданами РФ. Голодец также поручила проработать вопрос об оказании медпомощи ВИЧ-инфицированным иностранцам на территории России.

Ранее Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении прав ВИЧ-положительных иностранцев. ЕСПЧ отметил, что Россия является единственной страной Совета Европы и одной из 16 стран во всем мире, которая депортирует ВИЧ-положительных лиц, не являющихся гражданами.

Член совета по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов рассказал газете, что многие мигранты, зная о своем ВИЧ-положительном статусе, скрывают диагноз, покупая поддельные справки или вообще пропадают из поля зрения органов, а после депортации находят способ вернуться: меняют фамилию и документы, а также могут вступить в фиктивный брак с гражданином РФ.