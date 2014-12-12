Госдума одобрила уголовную ответственность за повторную "пьяную езду"

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

В настоящее время такое нарушение является административным. За него предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на три года.

В случае окончательного принятия нового законопроекта, уголовный кодекс будет дополнен статьей 264.1, которая начнет действовать с 1 июля 2015 года. По этой статье уголовное наказание будет грозить тем, кого поймают пьяным в течение года после возвращения водительских прав за предыдущее вождение в состоянии опьянения.

За это нарушение предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы. Те, кого признают виновными, будут лишены водительских прав на срок до трех лет.

Кроме того, документом ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое повлекло смерть человека.

Так, если погиб один человек, минимальное наказание за преступление составит два года лишения свободы, если погибли двое и более человек – от четырех лет.