12 ноября 2014, 18:54

Политика

Госдума одобрила увеличение акцизов на сигареты

Фото: ТАСС/ Артем Геодакян

Госдума одобрила поправку к законопроекту о налоговом маневре. В результате ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2015–2017 увеличатся, передает ТАСС.

Поправка была внесена депутатом Николаем Герасименко. Теперь ставки акцизов сигареты на 2015 год установят в размере 960 рублей за тысячу штук, на 2016 год - 1,25 тысяч рублей и 1,42 тысячи рублей на 2017 год.

Общий минимальный размер акциза остался прежним: 1,33 тысячи рублей на 2015 год, 1,68 тысячи рублей - на 2016 и 1,93 тысячи рублей - на 2017 год. Ранее депутаты предлагали увеличить акцизы на большие суммы, но комитет не одобрил это предложение.

После принятия поправок цена на пачку сигарет в 2015 году может вырасти на 8-10 рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предлагают установить минимальную цену для каждого из видов табачных изделий. Если соответствующий законопроект будет утвержден, то с 1 июля будущего года пачка сигарет любой марки будет стоить дороже 55 рублей.

По словам автора предложения, депутата Виктора Звагельского, такая стоимость отражает уровень цен на самые дешевые сигареты в стране. Сейчас минимальный уровень цен на папиросы и сигареты составляет 47 рублей за пачку.

Законопроект также предусматривает запрет на импорт сигарет, минимальная стоимость которых ниже 55 рублей за пачку. Если предложение будет принято, то ввоз такой продукции в Россию будет запрещен с 1 апреля будущего года.

Напомним, с 1 июня прошлого года в России заработал "антитабачный" закон. Тогда запретили курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.

