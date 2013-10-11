Дума одобрила законопроект о дактилоскопировании для загранпаспортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная Дума России в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому загранпаспорта россиян должны будут включать информацию об отпечатках пальцев.

Документ размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, внесение таких данных в загранпаспорта вызвано необходимостью проверки подлинности паспортов, "а также предупреждением, выявлением и пресечением использования одним лицом документов, удостоверяющих личность, оформленных на других".

В случае принятия закона, поправки вступят в силу 1 января 2015 года. В диппредставительствах и консульских отделах нововведение заработает по мере их оснащения соответствующими программно-техническими средствами, но не позднее 1 января 2016 года.

Ответственность за сбор дополнительных биометрических данных ложится на органы исполнительной власти и их территориальные отделения, а также консульства и диппредставительства.