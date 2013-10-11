Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября 2013, 19:49

Политика

Дума одобрила законопроект о дактилоскопировании для загранпаспортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственная Дума России в первом чтении приняла правительственный законопроект, согласно которому загранпаспорта россиян должны будут включать информацию об отпечатках пальцев.

Документ размещен в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, внесение таких данных в загранпаспорта вызвано необходимостью проверки подлинности паспортов, "а также предупреждением, выявлением и пресечением использования одним лицом документов, удостоверяющих личность, оформленных на других".

Ссылки по теме


В случае принятия закона, поправки вступят в силу 1 января 2015 года. В диппредставительствах и консульских отделах нововведение заработает по мере их оснащения соответствующими программно-техническими средствами, но не позднее 1 января 2016 года.

Ответственность за сбор дополнительных биометрических данных ложится на органы исполнительной власти и их территориальные отделения, а также консульства и диппредставительства.

Сайты по теме


законы загранпаспорт дактилоскопия Государственная Дума

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика