Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября 2013, 14:51

Политика

Столичным бездомным оформят прописку

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти готовят законопроект, который позволит бездомным регистрироваться по ближайшему возможному адресу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы департамента социальной защиты Москвы Андрей Бесштанько.

Если этот закон вступит в силу, бездомные смогут получать медицинскую помощь, благодаря наличию регистрации.

Конкретной жилплощади бездомным предоставлять не планируется.

Ссылки по теме


Отметим, что с 2002 года в 12 раз снизилась смертность людей от переохлаждения на улице - с 1223 человек до 105 в прошлом году. Это свидетельствует о хорошей организации социальных служб, поскольку жертвами переохлаждения как правило становятся бездомные граждане.

законы бездомные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика