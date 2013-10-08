Столичным бездомным оформят прописку

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти готовят законопроект, который позволит бездомным регистрироваться по ближайшему возможному адресу. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы департамента социальной защиты Москвы Андрей Бесштанько.

Если этот закон вступит в силу, бездомные смогут получать медицинскую помощь, благодаря наличию регистрации.

Конкретной жилплощади бездомным предоставлять не планируется.

Отметим, что с 2002 года в 12 раз снизилась смертность людей от переохлаждения на улице - с 1223 человек до 105 в прошлом году. Это свидетельствует о хорошей организации социальных служб, поскольку жертвами переохлаждения как правило становятся бездомные граждане.