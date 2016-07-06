Форма поиска по сайту

06 июля 2016, 20:52

Политика

Роскомнадзор уточнил допустимую информацию о самоубийствах для СМИ

Фото: m24.ru

В Роскомнадзоре уточнили степень ограничений при публикации информации о самоубийтсвах, сообщает "Интерфакс". Нейтральные формулировки "повесился" или "бросился с крыши" допустимы, пояснили в ведомстве. А вот детальное описание суицида может быть рассмотрено как нарушение.

"Еще раз повторю, что решения в отношении такого рода информации принимает Роспотребнадзор – и имеет смысл, конечно, руководствоваться его рекомендациями. Но мы рассматриваем, мы смотрим, чтобы не было деталей", – сообщила начальник отдела надзора в сфере массовых коммуникаций управления Роскомнадзора по ЦФО Мария Кузнецова.

Накануне Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для СМИ как сообщать о самоубийстве и минимизировать при этом возможный вред. В ведомстве считают необходимым избегать излишней сенсационности и эмоциональности при передаче такого рода информации.

