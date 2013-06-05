Частные охранники: права и обязанности

На что имеют право охранники магазинов

Сотрудник ЧОП в Москве жестоко избил посетителя торгового комплекса. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы, а охранника задержали. При этом за последние дни это уже не первое подобное задержание – сотрудники охранных предприятий все чаще попадают в полицейские сводки.

В то же время в Госдуму поступил законопроект, по которому полномочия частных охранников могут расширить. Поправки устанавливают порядок и основания применения ЧОПовцами физической силы против задержанных. Это будет возможно, если жизнь охранника оказалась под угрозой. Также предлагается привлекать ЧОПовцев для антитеррористической защиты важных объектов. Сетевое издание М24.ru решило выяснить, какие они сейчас имеют права, и что им запрещено законом.

Согласно закону "О Частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", охранная организация специально учреждается для оказания охранных услуг. Она должна быть зарегистрирована и иметь лицензию. При этом частному охраннику необходимо пройти профессиональную подготовку, сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудником ЧОП может стать только гражданин России, достигший восемнадцати лет. При этом кандидат должен быть признан дееспособными, не быть судимым за совершение умышленного преступления, пройти профессиональную подготовку, а также дактилоскопическую регистрацию.

ЧОП разрешается предоставлять следующие услуги: защита жизни и здоровья граждан, охрана объектов или имущества, консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий, обеспечение пропускного режима на объектах. Кроме того, охранным организациям предоставляется право содействовать правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, а частным детективам - содействовать в предупреждении и раскрытии преступлений и административных правонарушений.

Охранники не имеют отношения к полиции, и в законе этот также прописано. "На граждан, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность, действие законов, закрепляющих правовой статус работников правоохранительных органов, не распространяется. Граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено", - следует из текста документа.

Нет у сотрудников ЧОП и полномочий проводить обыски. Это также относится только к компетенции государственных органов. При этом деятельность ЧОП не может распространяться на объекты, подлежащие государственной охране.

Как стать частным охранником

Охранники имеют право применять специальные средства для отражения нападения и для пресечения преступления. В перечне спецсредств: защитные шлемы и жилеты, наручники и резиновые палки. Их применению должно предшествовать предупреждение, охранник обязан проявлять сдержанность, действовать, сводя к минимуму возможность нанесения телесных повреждений. Несоблюдение этих правил наказывается законом.

Также запрещается применять спецсредства в отношении беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или совершения группового нападения. В списке видов вооружения охранников пистолеты, револьверы, ружья, карабины, газовые пистолеты и баллончики и электрошокеры. В случае применения оружия охранник обязан сообщать об этом в органы внутренних дел.

Сообщать о нарушении прав сотрудниками частных охранных организаций необходимо в полицию. Законом прописан ряд случаев, когда могут наказать не только охранника, но и лишить лицензии ЧОП.