Роскомнадзор заблокировал электронную библиотеку "Литмир"

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Роскомнадзор по решению суда заблокировал онлайн-библиотеку "Литмир", сообщает ТАСС.

В феврале в Мосгорсуд обратились представители издательства "Литсовет". Они просили принять меры в отношении ряда книг, опубликованных на "Литмире" без разрешения правообладателя.

Как сообщает пресс-служба Роскомнадзора, некоторые операторы уже заблокировали доступ к электронной библиотеке, например "Ростелеком" и "МТС".

В июне прошлого года ведомство уже блокировало доступ к "Литмир" за размещение книг Василия Головачева, так как это нарушало авторские права издательства "ЭКСМО".

Также в прошлом году после обращения "ЭКСМО" был закрыт сайт онлайн-библиотеки "Флибуста". На сервисе без разрешения правообладателя были размещены книги американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери.

Отмечалось, что как только незаконный контент будет удален, страница будет разблокирована. Однако сервис недоступен уже более полугода.