Власти запретили рекламу на объектах культурного наследия

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает размещать рекламу на объектах культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам члена комитета СФ по экономической политике Антона Белякова, речь идет об объектах, включенных в единый государственный реестр памятников истории и культуры. Всего в столице более восьми тысяч таких объектов.

Запрет не коснется наружной рекламы культурно-просветительских и зрелищных мероприятий, которая должна привлечь публику на такие объекты, сказал парламентарий. Ограничение также не распространится на упоминание о спонсоре этих мероприятий, если оно занимает не более 10% рекламной площади.

Ранее сообщалось, что законопроект во втором и третьем чтении приняла Госдума.

Документ позволит сохранить исторический облик зданий и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия. Запрет распространится на памятники, ансамбли и их территории, за исключением территорий достопримечательных мест.

Ранее выданные разрешения на установку рекламных конструкций будут действовать до истечения срока, на который они выданы.

Напомним, 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30%, а в центральной части города – на 70%.

Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года.

Новые правила будут вводятся постепенно: внутри Садового кольца – до 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.

Согласно правилам, в зонах, находящихся под охраной ЮНЕСКО (Московский Кремль, Новодевичий монастырь, "Коломенское"), запрещена любая реклама, кроме афишных стендов с информацией о репертуарах театров, спортивных и массовых мероприятий.

Власти планируют ежегодно получать от размещения наружной рекламы в городе до 250 миллионов долларов. Оператор наружной рекламы ТРК заплатил 2,04 млрд рублей за право установки рекламных конструкций. Деньги уже перечислены в бюджет.