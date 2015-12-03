В Госдуме предложили сажать за повторные административные нарушения

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Госдума планирует ввести уголовную ответственность за повторные административные нарушения. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин.

"Для реализации этой идеи потребуется полная синхронизация уголовного и административного законодательства, ведь сейчас они реформируются порознь", – передает слова Вяткина Агентство "Москва"..

Возможность попасть в тюрьму будет останавливать граждан от нарушения закона, считает парламентарий.

Ранее в Госдуме представили новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. К примеру, в документе закреплена возможность принудительного списания средств для оплаты штрафов, в том числе с банковских карт должников.

Также в новой версии КоАП штрафы за целый ряд правонарушений вырастут в несколько раз. Потолок штрафов для граждан составит 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 400 тысяч рублей, для должностных лиц – 800 тысяч, а для юридических лиц – 60 миллионов рублей.

Отметим также, что 3 декабря Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил декриминализовать ряд статей Уголовного кодекса.

"Прошу Государственную думу поддержать предложение Верховного суда о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой – повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние", – заявил он.

Путин отметил, что помещение под стражу при расследовании экономических дел должно использоваться в качестве крайней меры, и применять залог, подписку о невыезде и домашний арест.