Родители детей-инвалидов будут сами выбирать время отпуска

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Родителям и опекунам детей-инвалидов теперь можно самим выбирать время ежегодного оплачиваемого отпуска. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении, сообщает Агентство "Москва".

В документе было сделано уточнение, что преимущественное право на отпуск могут предоставить только одному из родителей. Изменения в Трудовом кодексе "будут способствовать реализации конституционных положений, согласно которым материнство и детство, семья находятся под защитой государства".

Сам документ был внесен в Госдуму законодательным собранием Ямало-Ненецкого автономного округа.

Ранее сообщалось, что работодателей хотят обязать оплачивать сотрудникам 10-дневный отпуск после свадьбы. C такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин.

"Сейчас у нас трудовое законодательство говорит о том, что если человек регистрирует брак, работодатель обязан предоставить ему 5-дневный отпуск за свой счет. Мы же вводим обязанность работодателя оплатить 10-дневный отпуск, если человек создает семью. Во-первых, это определенный стимул, чтобы в нашем обществе официально регистрировались отношения. И самое главное, это позволит изменить отношение работодателя к работнику. Зачастую сейчас отношения работодателя к сотрудникам вообще не входит ни в какие рамки. Их используют как материал для бизнеса", – пояснил он в эфире радиостанции "Москва FM".

Согласно поправкам, дополнительный оплачиваемый отпуск в случае заключения брака может быть использован работником в течение 30 дней со дня заключения брака, в том числе по частям.