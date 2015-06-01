Водители-иностранцы и спиртосодержащая продукция: Что меняется с 1 июня

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С 1 июня 2015 года в России вступают в силу поправки к нескольким законам.

Так, водителям общественного транспорта в течение еще двух лет (до 1 июня 2017 года) разрешили работать с иностранными правами. Срок действия предыдущего разрешения был ограничен 1 июня 2015 года. Закон касается только водителей общественного транспорта, личным автомобилем, как и прежде, можно будет управлять и с иностранными водительскими правами.

Также согласно поправкам в закон "О сельскохозяйственной кооперации", все кредитные сельскохозяйственные кооперативы в России попадут под контроль Центробанка. Их внесут в государственный реестр кредитных кооперативов, и ЦБ будет проводить плановые проверки их деятельности не чаще одного раза в два года, а также внеплановые,если поступят жалобы о деятельности кооператива.

История вопроса Сельскохозяйственный кредитный кооператив -это добровольное объединение граждан или юридических лиц, основанное на объединении их имущественных паев (денег, земельного имущества и др.) для сбережения денежных средств членов кооператива и выдачи им займов.

Сельскохозяйственный кредитный кооператив -это добровольное объединение граждан или юридических лиц, основанное на объединении их имущественных паев (денег, земельного имущества и др.) для сбережения денежных средств членов кооператива и выдачи им займов.

С 1 июня начали действовать поправки в закон об обороте продукции, содержащей спирт. Согласно им, спиртосодержащей продукцией признаются бытовые средства, в составе которых - 0,5 процента спирта и больше. Под ограничения попадают некоторые виды дезодорантов, средства по уходу за обувью и даже влажные салфетки,

Теперь такая продукция, поступающая в продажу, должна будет получить лицензию и подключиться к ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции). Ранее допускалось 1,5 процента спирта, чтобы чистящие и косметические средства не признали спиртосодержащими.

С 1 июня 2015 года муниципалитеты могут приступить к уточнению границ земельных участков. Поправки в Земельный кодекс РФ коснутся тех владельцев, у кого границы участков внесены в Государственный кадастр недвижимости без детального обмера либо вообще в него не внесены. А с 1 января 2018 года без точного описания границ участков их нельзя будет купить, продать и передать в дар.