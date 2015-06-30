Госдума приняла во втором чтении закон о "праве на забвение"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума приняла во втором чтении законопроект о "праве на забвение", который позволяет пользователям требовать удаления из интернет-поисков ссылок на недостоверную информацию о себе. Трансляция проходила на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты также учли позицию "Яндекса" и добавили новое понятие "неактуальной для заявителя информации", ссылки на которую поисковик также должен будет удалять по запросу заявителя. Исключение составят сведения о событиях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний.

Кроме того, срок рассмотрения жалобы от пользователя увеличился с трех дней до десяти. Приняты также поправки, исключающие попадание под действие законопроект внутрисайтового поиска.

Законопроект "о праве на забвение" был внесен в Госдуму 29 мая, его появление вызвало критику со стороны интернет-компаний. Однако после консультаций и дискуссии с руководством и членами думского комитета, представители отрасли смогли представить свои поправки ко второму чтению проекта закона.

В частности, среди учтенных ко второму чтению поправок, предложение о том, что заявитель должен обязательно указывать свое имя и фамилию (в противном случае запрос может игнорироваться). Предоставлено право поисковых систем запрашивать документ, удостоверяющий личность заявителя. При этом сам заявитель должен указывать конкретный URL на информацию, которая должна быть исключена из поисковой выдачи.

Напомним, 16 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона о так называемом "праве на забвение" в интернете. Документ предоставляет право требовать от операторов поисковиков прекращения выдачи ссылок на сайты или отдельные их страницы, которые содержат неверную информацию о гражданине.

Поисковик не имеет право разглашать информацию о факте обращения гражданина. При этом граждане смогут потребовать только удалить ссылки из результатов поисковых запросов. Сами интернет-ресурсы, содержащие информацию, закрываться не будут.

Проект закона также предусматривает штраф 100 тысяч рублей за неисполнение правомерных требований гражданина о прекращении выдачи ссылок. Если же интернет-ресурс не выполнит в течение пяти дней решение суда об удалении ссылок, санкции составят 3 миллиона рублей. Если закон примут окончательно, то он вступит в силу с 1 января 2016 года.