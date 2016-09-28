Законопроект о профилактике домашнего насилия внесен в Госдуму

ФОТО: bge images/picture alliance/Arco Images G

Закон о профилактике домашнего насилия могут принять в России. Проект закона был внесен в Госдуму 28 сентября, сообщает пресс-служба автора документа, сенатора Антона Белякова.

Законопроект устанавливает два вида защитных предписаний. Внесудебные предписания будут выноситься сотрудниками полиции, к которым поступило заявление (к примеру, телефонный звонок) о факте бытового насилия. Такое предписание может запретить семейному тирану разыскивать, преследовать, посещать, вести устные и телефонные переговоры с пострадавшим, а также приобретать и пользоваться любыми видами оружия.

В судебных защитных предписаниях суд может обязать агрессора вернуть удерживаемое им имущество жертвы насилия, оплатить расходы пострадавшего на лечение, расходы по найму отдельного жилого помещения. Суд также может предписать семейному дебоширу посещение специализированных психологических курсов.

Также документ закрепляет право пострадавших от бытового насилия на бесплатную юридическую помощь и право на получение временного жилого помещения.

Как пояснил автор инициативы, в настоящее время в России отсутствует системный подход к проблеме бытового насилия.

"Сам термин "домашнее насилие" сужен до крайних форм этого преступления. Тогда как в большинстве развитых стран в это понятие включаются и экономическое насилие, и психологическое давление, и эмоциональные оскорбления, российским законодательством такие определения не предусмотрены", – отметил Беляков.

По его словам, уровень травм и убийств в России выше, чем в других государствах: согласно официальной статистике, только в 2013 году от рук домашних тиранов погибли 9100 женщин и 2000 детей. На учете в полиции состоят более 200 тысяч семейных дебоширов.

В разработке законопроекта приняли активное участие эксперты, представители общественных организаций, а также многочисленные жертвы случаев домашнего насилия.