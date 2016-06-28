Антитеррористический законопроект повысит стоимость сотовой связи в разы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотовые операторы обратились к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой не допустить принятия антитеррористического законопроекта. В поправках предлагается обязать операторов хранить пользовательский контент до шести месяцев. По словам заявителей, это приведет к многократному росту тарифов.

Управляющий партнер компании "ТМТ-Консалтинг" Константин Анкилов подтвердил в эфире радиостанции "Москва FM", что тарифы вырастут, а качество связи ухудшится.

"Операторам необходимо будет построить дата-центры для хранения соответствующей информации. Это колоссальная стройка. По предварительным оценкам, расходы на строительство будут сопоставимы с оборотом всех мобильных операторов России в год. Но откуда операторы будут брать деньги на оплату этого праздника? Источником денег для них являются абоненты. Рост цен наверняка будет", – пояснил он.

По словам эксперта, качество связи тоже ухудшится, поскольку операторам придется экономить на персонале и замене оборудования.

Операторы связи попросили СФ отклонить антитеррористические поправки

Как пишет "Коммерсантъ", компании отмечают, что это предложение хранить контент нереализуемо с экономической и технической точки зрения. "По экспертным оценкам, на организацию хранения содержаний сообщений потребуется свыше 2,2 триллионов рублей. Основная часть указанных затрат не зависит от срока хранения информации, поскольку связана с созданием системы управления и поиска данных, системы идентификации сообщений, глобальной модернизацией сетей связи", – цитирует издание обращение операторов.

Антитеррористический пакет законопроектов разработали депутат Госдумы Ирины Яровой и сенатор Виктор Озеров.