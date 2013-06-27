Представители интернет-индустрии требуют пересмотра закона о пиратстве

Представители интернет-индустрии требуют пересмотреть закон о пиратстве. Они уверены, что законопроект послужит инструментом для ведения недобросовестной конкурентной борьбы и откроет широкие возможности для злоупотреблений.

"Согласно международному опыту страны, в которых существуют аналогичные механизмы борьбы с нелегальным контентом, почти половина запросов отсылается конкурентами", - говорится в тексте заявления размещенного на сайте Российской ассоциации электронных коммуникаций.

По мнению представителей интернет-индустрии, возможность блокировать ресурс на основании предположения о нарушении представляет угрозу как сервисам, так и информационным посредникам.

Обратили подписавшиеся под обращением внимание и на отсутствующую в закону возможность легального использования фильмов и телесериалов без разрешения правообладателя, что противоречит гражданскому законодательству.

"Предполагаемая цель борьбы с пиратством при существующем тексте законопроекта не будет достигнута", - уверены представители интернет-индустрии.

Обращение подписали представители 11 компаний, среди которых такие медиагиганты как Mail.ru Group, "Яндекс", Google Россия и "Афиша-Рамблер-СУП".

Напомним, 21 июня Госдума приняла закон, который вводит механизм блокирования интернет-сайтов, незаконно размещающих фильмы и телесериалы. Согласно тексту закона, хостинг-провайдеры и владельцы сайтов обязаны в течение суток удалить или заблокировать противоправный контент по первому требованию правообладателя.

Закон вступит в силу с 1 августа этого года.