Новости

Новости

27 февраля 2014, 12:03

Политика

"Телефонных террористов" предлагают сажать на пять лет

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят правительственный законопроект, ужесточающий ответственность за заведомо ложную информацию о теракте. За такие сообщения планируется ввести штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишать свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время максимальный штраф за ложное сообщение о террористическом акте не превышает 200 тысяч рублей, а срок лишения свободы - трех лет.

Необходимость подготовки данных поправок вызвана ростом количества преступлений, связанных с ложными вызовами, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Так, количество ложных анонимных сообщений о готовящихся террористических актах за последние пять лет увеличилось на 15% и в 2013 году превысило 2,5 тысячи. Количество осужденных за названные преступления в 2012 году составило 475 человек, из которых 53 приговорены к лишению свободы.

Отмечается, что, по оценке правоохранительных органов, расходы на проверку информации одного ложного сообщения о теракте в ряде случаев достигают 5 миллионов рублей.

