В Думу внесен законопроект об обязательных медполисах для мигрантов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в трудовой договор, заключаемый с мигрантами, должны вноситься сведения о разрешении на жительство в России.

Договор также должен содержать информацию о полисе медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства.

"В целях обеспечения медицинской помощью иностранных работников, временно пребывающих на территории Российской Федерации, в новой статье Трудового кодекса предусматривается необходимость включения в трудовой договор сведений о договоре (полисе) добровольного медицинского страхования или договоре работодателя с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику", - говорится в сообщении.

В случае окончания срока вида на жительство или действия медполиса работодатель обязан разорвать трудовой договор с мигрантом.

Кроме того, предлагается закрепить особенности временного перевода иностранных работников. Так, временный перевод будет доступен только на срок до одного месяца один раз в течение рабочего года при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

По оценке Минтруда, новый закон позволит решить вопросы обеспечения медицинской помощью порядка 3 миллионов иностранных работников.