Мосгордума приняла в первом чтении запрет на продажу алкоэнергетиков

Законопроект о запрете продажи алкоэнергетиков принят в первом чтении

Мосгордума на заседании в среду, 25 февраля, приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольных энергетиков в Москве.

"Мы приняли законопроект в первом чтении, второе чтение состоится 18 марта. Насколько это применимо на практике? Если бы мы считали, что это нереально, мы бы не принимали закон. Мы заручились поддержкой наших муниципальных депутатов, наших московских муниципальных сообществ. Президиум совета муниципальных образований города Москвы поддержал этот законопроект на прошлой неделе", – сказал в интервью M24.ru председатель комиссии МГД по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

За нарушение правил розничной продажи предлагаются административные штрафы для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что штраф за продажу алкоэнергетиков в Москве может составить 200 тысяч рублей.

В свою очередь председатель комиссии МГД по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова ранее сообщала, что депутаты Мосгордумы могут выступить с инициативой о запрете производства в России слабоалкогольных энергетиков. Кроме того, Стебенкова предложила подумать о создании соцрекламы о вреде алкоэнергетиков.

Напомним, законопроект о запрете на торговлю алкогольными тонизирующими напитками на территории столицы был внесен на рассмотрение Мосгордумы 16 февраля. Согласно тексту законопроекта, запрет на продажу может вступить в силу 1 апреля. Ранее планировалось, что запрет на продажу алкоэнергетиков в столице вступит в силу 1 марта. В Московской области также планируют запретить продажу алкогольных энергетиков в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

Ранее в "Активном гражданине" стартовал опрос, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о возможном запрете продажи слабоалкогольных энергетиков.

Отметим, что в 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который запрещает продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект, который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному.

Стоит отметить, что в некоторых странах мира продажа алкогольных энергетических напитков запрещена. В России отдельные регионы (Ростовская область, Чечня, Краснодарский край и другие) также приняли на законодательном уровне запрет на реализацию алкоэнергетиков.

Кирилл Щитов не исключил, что после принятия закона в столице могут быть отдельные попытки незаконной продажи алкоэнергетиков. "Для пресечения таких вещей у нас есть департамент торговли города Москвы, есть структуры отделов потребительского рынка в районных управах, у нас есть общественные организации, которые выразили готовность участвовать в мониторинге ситуации. Муниципальные депутаты выразили готовность в своих районах, в своих муниципальных округах участвовать в общественном мониторинге, в рейдах. То есть перед принятием закона необходимо обеспечить рычаги его исполнения. В данном случае база уже подготовлена", – отметил он.