Процесс сохранения номера при смене оператора может затянуться

Фото: ИТАР-ТАСС

Минэкономразвития опубликовало свою оценку законопроекта о возможности сохранения номера мобильного телефона при смене оператора (принцип MNP). Поправки к закону "О связи" подготовлены Минкомсвязью по поручению Дмитрия Медведева. Услугу должны внедрить в 2014 году.

Для этого сотовым операторам необходимо провести модернизацию своих сетей общей стоимостью 12 миллиардов рублей. Еще 1,6 миллиарда рублей ежегодно потребуется на ведение базы данных перенесенных номеров. Эти расходы также возьмут на себя операторы, говорится в законопроекте.

С 8 по 22 августа Минэкономразвития проводило публичные консультации по проекту. С частью замечаний министерство согласилось. Так, участники рынка посчитали, что введение принципа MNP потребует изменения большего, чем указано в поправках, количества подзаконных нормативно-правовых актов. В связи с этим Минэкономразвития считает, что необходим переходный период сроком не менее двух лет с момента принятия всего комплекса изменений. Министерство ссылается на опыт других стран: в Малайзии с момента принятия регуляторных решений срок внедрения MNP составил два года, в Германии и Японии — три, сообщает "Коммерсант".

Участники рынка выступили и против внедрения MNP на территории всей страны, как это предусмотрено законопроектом. По мнению операторов, это приведет к росту расходов по сравнению с внедрением принципа на территории каждого региона — компаниям необходимо будет создать системы автоматического информирование абонентов о том, что совершаемый ими звонок будет перенаправлен в другой регион и тарифицироваться по междугородным тарифам.

По данным игроков рынка, расходы могут вырасти до 72%, а стоимости минуты разговора — до 400%. Минэкономразвития с этими доводами не согласилось. По мнению представителей ведомства, при внедрении MNP в отдельных регионах существенного снижения расходов не будет. Систему автоинформирования необходимо внедрять при любом варианте. Стоимость звонка на перенесенный номер может отличаться, поскольку у операторов в пределах одного региона действуют разные тарифы, поясняет Минэкономразвития.

Другие материалы газеты "Коммерсант".