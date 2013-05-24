Закон о налоговом учете трудовых мигрантов принят в I чтении Госдумой

Фото: ИТАР-ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий порядок постановки трудовых мигрантов на налоговый учет и порядок обмена информацией между ФМС и налоговыми органами.

Цель законопроекта в том, чтобы работник ставился на учет автоматически и за ним закреплялся ИНН, который бы сохранялся на весь период работы в России.

Законопроект обязывает налоговые органы ставить на учет иностранцев и лиц без гражданства в срок, не превышающий трех дней.

Также документом определяется, что органы, ставящие на учет иностранцев, обязаны сообщить налоговикам эти сведения в течение двух дней после получения документов от мигранта, передает РИА Новости.