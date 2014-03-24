Штрафы за отсутствие информации о содержании ГМО на упаковке увеличат

Фото: ИТАР-ТАСС

Ответственность производителей и продавцов за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции могут усилить. Это относится к товарам, включая напитки и табак, полученным с применением генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) или содержащим их.

Роспотребнадзор разместил на едином портале раскрытия информации соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции".

По мнению представителей ведомства, выращивание в России модифицированных растений и животных может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Сейчас за производство продукции без необходимой маркировки должностных лиц оштрафуют на сумму от 3 до 5 тысяч рублей; юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. За продажу подобных товаров граждан накажут штрафом в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей; должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей; юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей.