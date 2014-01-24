Налоговый вычет при покупке жилья могут увеличить в два раза

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты предлагают увеличить в 2 раза до 4 миллионов рублей сумму налогового вычета при приобретении жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму России.

Сейчас сумма такого вычета едина на всей территории России и предоставляется при покупке или строительстве недвижимости на сумму до 2 миллионов рублей.

"В Москве невозможно приобрести квартиру за 2 миллиона рублей. В соответствии с приказом Минрегиона России о нормативе средней рыночной стоимости жилья по субъектам РФ на второе полугодие 2012 года средняя рыночная стоимость квадратного метра в Москве составляет 88 700 рублей", - говорится в пояснительной записке.

По мнению парламентариев, увеличение размера имущественного налогового вычета повысит "заинтересованность работника в получении высокой заработной платы, с которой будут удержаны налоги и пенсионные отчисления".

Получить такой налоговый вычет сможет любой гражданин России независимо от места регистрации. "Основным требованием для получения права является нахождение объекта недвижимости в городах федерального значения", - говорится в законопроекте.

Напомним, что с января 2014 года в России вступили в силу новые правила получения налогового вычета за квартиру. В частности, при покупке жилья на сумму до 2 миллионов рублей неизрасходованную часть налогового вычета можно использовать для покупки другой недвижимости. Кроме того, налоговый вычет теперь можно получить по месту работы. Для этого необходимо предоставить работодателю налоговое уведомление. При этом работодатель может применять вычет только в течение 3 лет после покупки недвижимости независимо от того, будет ли использована эта сумма.