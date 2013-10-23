В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи SIM-карт на улицах

В среду, 23 октября, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий продажу SIM-карт на улицах города. Так парламентарии надеются сократить количество мошенничеств с использованием сотовой связи.
Как сообщает телеканал "Москва 24", 70 процентов ложных сообщений о заложенных бомбах поступает с номеров, зарегистрированных с нарушениями.
Еще один распространенный способ мошенничества - это жалостливая история, которая заканчивается просьбой срочно положить деньги на счет "родственников" абонента.
Злоумышленники часто покупают "симку", совершают один-два звонка и выбрасывает ее.