В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи SIM-карт на улицах

В России запретят продажу SIM-карт на улицах

В среду, 23 октября, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий продажу SIM-карт на улицах города. Так парламентарии надеются сократить количество мошенничеств с использованием сотовой связи.

Как сообщает телеканал "Москва 24", 70 процентов ложных сообщений о заложенных бомбах поступает с номеров, зарегистрированных с нарушениями.

Еще один распространенный способ мошенничества - это жалостливая история, которая заканчивается просьбой срочно положить деньги на счет "родственников" абонента.



Злоумышленники часто покупают "симку", совершают один-два звонка и выбрасывает ее.