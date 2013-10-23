Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября 2013, 09:11

Политика

В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете продажи SIM-карт на улицах

В России запретят продажу SIM-карт на улицах

В среду, 23 октября, депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, запрещающий продажу SIM-карт на улицах города. Так парламентарии надеются сократить количество мошенничеств с использованием сотовой связи.

Как сообщает телеканал "Москва 24", 70 процентов ложных сообщений о заложенных бомбах поступает с номеров, зарегистрированных с нарушениями.

Ссылки по теме


Еще один распространенный способ мошенничества - это жалостливая история, которая заканчивается просьбой срочно положить деньги на счет "родственников" абонента.

Злоумышленники часто покупают "симку", совершают один-два звонка и выбрасывает ее.

законопроекты Госдума законы продажи связь депутаты запреты мошенничества сим-карты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика