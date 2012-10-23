"Известия": В России предлагают ставить отметки о здоровье в паспорте

Фото: ИТАР-ТАСС

Сенатор Александр Торшин предложил обязать граждан следить за здоровьем. По его мнению, страницу с отметками диспансеризации надо вклеивать в паспорта. По ним россияне смогут претендовать на получение больничного.

"Человек ходит и кашляет. Водки с медом выпил — не перестал кашлять. В итоге он получает инвалидность и его наплевательское отношение к здоровью компенсируют за счет бюджета", - цитируют Торшина "Известия".

При этом ограничения не должны распространяться на такие травмы, как переломы, считает член Совета Федерации.

Комментируя антитабачный законопроект, Трошин выразил мнение, что сокращение количества точек, торгующих табаком, только увеличит его потребление. По его словам, в таком случае люди будут покупать сигареты оптом и курить их быстрее.