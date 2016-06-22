Стипендий на уровне прожиточного минимума не будет

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект, предлагающий установить размер студенческих стипендий на уровне не менее прожиточного минимума в том или ином субъекте РФ. Документ доступен по ссылке.

Авторы законопроекта – группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с Олегом Ниловым, а также член Совета Федерации Ольга Ковитиди – настаивают на том, что стипендия должна обеспечивать студенту "достойный уровень жизни".

В отрицательном заключении профильного думского комитета говорится, что текст законопроекта "не содержит механизма реализации предлагаемых решений".

Прожиточный минимум в России установлен в размере 9776 рублей.

Ранее комитет Госдумы по образованию выступил против распоряжения Миноборнауки о лимитировании стипендий студентов в государственных вузах до конца года. Также комитет рекомендовал принять во втором чтении законопроект о предоставлении социальных стипендий.