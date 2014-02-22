Работодатели будут решать жилищные проблемы сотрудников-иностранцев

Работодатели будут предоставлять иностранцам жилье и медпомощь

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому при найме на работу иностранцев жилье и медицинскую помощь им должны будут предоставить работодатели.

Речь идет об иностранцах, которым не требуется виза для пребывания в России, сообщает телеканал "Москва 24".

Также приезжие должны будут предоставлять документ о профессиональном образовании. Документ будут требовать только в тех случаях, когда в работе нужны специальные знания.

Ранее сообщалось, что доля иностранных рабочих в Москве не будет превышать 200 тысяч человек. Это составляет 3,1% от общего числа занятого населения города. Соответствующее соглашение на 2013-2015 годы подписали мэр Москвы Сергей Собянин, председатель московской федерации профсоюзов Сергей Чернов и глава столичной конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина.