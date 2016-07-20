В Госдуме предложили давать срок за надругательство над гимном

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Депутаты внесли Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за надругательство над государственным гимном России. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Парламентарии предложили за надругательство над российским гербом или флагом сажать на срок до одного года. Такое же наказание грозит за "умышленное искажение музыкальной редакции или текста государственного гимна РФ", сделанное публично – в интернете или с помощью средств массовой информации.

В пояснительной записке к документу также подчеркивается, что "предлагаемые изменения в Уголовный кодекс позволят установить правовую защиту всех государственных символов России, поскольку надругательство над ними – это оскорбление нации и государства в целом".

С подобной инициативой почти три года назад выступал депутат Госдумы Олег Михеев.

Сейчас за осквернение флага и герба полагается уголовное наказание, а за надругательство над гимном – только административная – штраф от двух тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч для юридических лиц.