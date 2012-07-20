Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Свежая пресса

20 июля 2012, 12:56

"Коммерсантъ-Власть": понедельник, 23 июля 2012 года

законопроекты исторические здания Москомархитектура волонтерство ВТО Александр Кузьмин Коммерсантъ-Власть Союз журналистов России свежая пресса

Дом с обрывом

Уникальный дом архитектора Константина Мельникова, построенный им на Арбате для своей семьи в 1929 году, в очередной раз подвергается опасности из-за ведущегося рядом строительства.

Мария Семендяева, "Коммерсантъ-Власть"

Генплановая отставка

Александр Кузьмин, который 16 лет был главным архитектором Москвы, ушел в отставку. О том, почему его урбанистические начинания оказались в основном нереализованными, рассказывает специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ".

Григорий Ревзин, "Коммерсантъ-Власть"

Полный журдом

В Союз журналистов России не стремятся вступать главные редакторы и сотрудники ведущих федеральных СМИ. Организацию, почти бесконтрольно раздающую пресс-карты, мало кто из журналистов считает выразителем корпоративных интересов. Поведение руководства союза во время скандала с возвращением в Уголовный кодекс статьи "Клевета" доказало, что репутацию этой организации уже ничто не исправит.

Екатерина Винокурова, "Газета.ru"

Не время для торговли

На прошлой неделе Россия окончательно вступила в ВТО: Совет федерации ратифицировал протокол о присоединении к этой организации. Обозреватель "Власти" считает, что придуманная 30 лет назад ВТО в условиях нынешних волн мирового финансового кризиса выглядит не слишком актуальной.

Сергей Минаев, "Коммерсантъ-Власть"

Построение волонтеров

15 июля стало известно, что Общественная палата готовит законопроект "О волонтерстве". По мнению авторов, проект должен помочь добровольцам в организации их деятельности. Сами волонтеры от этой инициативы не в восторге.

Ольга Шкуренко, "Коммерсантъ-Власть"

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать