"Коммерсантъ-Власть": понедельник, 23 июля 2012 года

Дом с обрывом

Уникальный дом архитектора Константина Мельникова, построенный им на Арбате для своей семьи в 1929 году, в очередной раз подвергается опасности из-за ведущегося рядом строительства.

Мария Семендяева, "Коммерсантъ-Власть"

Генплановая отставка

Александр Кузьмин, который 16 лет был главным архитектором Москвы, ушел в отставку. О том, почему его урбанистические начинания оказались в основном нереализованными, рассказывает специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ".

Григорий Ревзин, "Коммерсантъ-Власть"

Полный журдом

В Союз журналистов России не стремятся вступать главные редакторы и сотрудники ведущих федеральных СМИ. Организацию, почти бесконтрольно раздающую пресс-карты, мало кто из журналистов считает выразителем корпоративных интересов. Поведение руководства союза во время скандала с возвращением в Уголовный кодекс статьи "Клевета" доказало, что репутацию этой организации уже ничто не исправит.

Екатерина Винокурова, "Газета.ru"

Не время для торговли

На прошлой неделе Россия окончательно вступила в ВТО: Совет федерации ратифицировал протокол о присоединении к этой организации. Обозреватель "Власти" считает, что придуманная 30 лет назад ВТО в условиях нынешних волн мирового финансового кризиса выглядит не слишком актуальной.

Сергей Минаев, "Коммерсантъ-Власть"

Построение волонтеров

15 июля стало известно, что Общественная палата готовит законопроект "О волонтерстве". По мнению авторов, проект должен помочь добровольцам в организации их деятельности. Сами волонтеры от этой инициативы не в восторге.

Ольга Шкуренко, "Коммерсантъ-Власть"