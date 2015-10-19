В Москве ужесточат правила содержания экзотических животных

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Весной 2016 года Мосгордума рассмотрит законопроект, ужесточающий правила содержания экзотических животных в домашних условиях, передает Агентство "Москва".

Как пояснил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, речь идет о городском законопроекте "О животном мире".

"Федерального закона уже недостаточно, есть много нюансов, которые в нем не прописаны. Поэтому мы будем делать свой городской закон, который будет соответствовать условиям и вызовам мегаполиса, – сказал Кульбачевский. – Необходимо ужесточить условия содержания в домашних условиях экзотических животных".

По его словам, если человек хочет завести крупное экзотическое животное, он должен иметь специально обустроенный вольер площадью не меньше 30 квадратных метров. Кульбачевский подчеркнул, что запрет на содержание экзотических животных вводить не планируется, иначе люди будут покупать их нелегально.

Напомним, в начале лета депутаты Мосгордумы заявили о планах по введению запрета на содержание диких хищных животных в квартирах. Соответствующий пункт предлагалось включить в законопроект о защите диких и экзотических животных.

Позже городские власти выступили с предложением ввести в столице обязательную регистрацию для таких животных и на законодательном уровне прописать правила их содержания.