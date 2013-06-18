Госдума одобрила запрет на усыновление однополыми парами

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 18 июня, Госдума во втором чтении одобрила законопроект, запрещающий однополым парам из-за рубежа усыновлять русских детей, а также предусматривающий меры поддержки детей-сирот, в том числе упрощение процедуры усыновления для граждан России.

Депутаты поддержали документ единогласно.

В первом чтении законопроект был принят 16 апреля 2013 года. Третье чтение документа состоится 21 июня, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает не только запрет на усыновление детей из России однополыми парами из-за рубежа, но и запрет усыновления одинокими гражданами из стран, где легализованы нетрадиционные браки.

Кроме того, он увеличивает размер единовременного пособия для желающих усыновить детей-инвалидов, детей старше семи лет и родных братьев и сестер, с 13 тысяч до 100 тысяч рублей.

Законопроект сохраняет действующее требование о минимальной 16-летней разнице в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым им ребенком с оговоркой, что суды будут решать, когда можно отклониться от этой нормы. Упрощается процедура усыновления и вводится норма, позволяющая российским детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, получать медицинскую помощь за пределами страны за счет бюджета РФ.